Touba-Mbacké: Serigne Modou Habib Mbacke adoube Macky Sall et dézingue l’opposition

Serigne Modou Habib Mbacke signe et persiste que le président Macky Sall est un travailleur, il a su relever le niveau du Sénégal depuis son accession à la magistrature suprême.

A peine sortie des élections, que certains fantômes politiques sortent pour faire des attaques sur la gestion du chef de l’État dans la cité religieuse. Pour Modou Habib Mbacké, nul ne peut dénigrer le travail du Chef de l’État à Touba et dans le Sénégal dans son ensemble.

On ne peut demeuré dans la politique et vivre de la politique comme le font bon nombre d’hommes politiques. En tout cas c’est ce qu’a compris,Serigne Modou Abib Mbacke. Ce responsable politique a Touba déclare qu’il reste et demeure derrière le chef de l’État car ce qu’il a réalisé au Sénégal et en Afrique est très bien apprécié par ses confrères des autres pays. De même , son intervention dans la gestion de guerre entre la Russie et Ukraine où il a été bien écouter au delà de sa posture de Chef d’État mais aussi un homme de conviction.

La venue de Pape Diop et l’ensemble et son equipe pour se donner la main pour reconstruire le Sénégal,un chose qu’il salue

Le marabout appelle les leaders de la coalition particulièrement les jeunes de se constituer en bouclier pour le président Macky Sall surtout auprès des personnes qui ne cessent de dénigrer l’image et le travail du président Macky Sall.

Appel aux responsables de la coalition Benno Book Yakaar a s’investir derrière le président Macky Sall mais ne plus laisser le terrain a l’opposition et certains hommes qui n’ont que leurs bouches pour exister politiquement.

Serigne Modou Mbacke rappelle que les familles religieuses sont derrière le président Macky Sall et l’accompagnement pour la réalisation de ses projets entamés pour le Sénégal mais aussi les projets qu’il a engagé auprès des différentes familles religieuses du pays. Et attire l’attention de la population Sénégalaise contre ces personnes obnubilés par le désir du pouvoir et qui n’ont pas les compétences, ni les bagages nécessaires pour gouverner même un quartier