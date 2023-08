Touba: Yewwi Askan Wi reçu par le Khalife Général des Mourides

Le Sénégal est le théâtre d’une démarche politique significative, alors qu’une délégation de la coalition Yewwi Askan Wi s’est mise en marche vers Touba. Cette démarche est dans le but de tenir une rencontre essentielle avec l’une des figures les plus respectées du pays, le Khalife Général, Serigne Mountakha Mbacké.

Les membres de cette délégation sont des personnalités politiques reconnues et influentes au Sénégal. Elles comprennent Moustapha Guirassy, un homme politique de renom et ancien ministre; Habib Sy, qui a également servi comme ministre et est largement respecté pour son intégrité; Aida Mbodj, une femme politique puissante et une voix dominante pour les droits des femmes; Maimouna Bousso, connue pour ses perspectives progressistes; Mamadou Lamine Dianté, qui a souvent été au premier plan des questions d’éducation; Malick Gackou, une figure politique ascendante; et Cheikh Tidiane Youm, dont l’expertise en communication est inégalée.

L’objectif de cette visite n’est pas uniquement protocolaire. La délégation vise à discuter de plusieurs questions cruciales qui touchent actuellement le Sénégal. Parmi les sujets prévus figurent la situation actuelle du pays, l’importance de maintenir la paix, les idéaux de la démocratie et la garantie des libertés fondamentales pour tous les Sénégalais.

Cependant, un point qui est susceptible de dominer ces discussions est celui de la prochaine élection présidentielle.