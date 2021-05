Tournée économique: Le programme de Macky

Macky Sall va effectuée une tournée économique trois jours à l’intérieur du pays. Selon l’agenda du chef de l’Etat parcouru par «L’As», la tournée économique et d’inaugurations va se dérouler en trois étapes. Le Président Macky Sall quitte Dakar le samedi 29 mai prochain pour Kaffrine où il est attendu vers midi. Il procédera à l’inauguration de l’hôpital régional de Kaffrine, et de la route Kaffrine-Nganda, à Nganda. C’est après la coupure des rubans que se tiendra la cérémonie. Le chef de l’Etat et sa délégation passent la nuit dans la capitale du Ndoucoumane. La délégation présidentielle quitte Kaffrine le dimanche dans la matinée pour se rendre à Tambacounda.

Restons avec la tournée du chef de l’Etat pour dire qu’il déjeunera dimanche à Tambacounda avant de faire cap sur Madina Gounass où se tient présentement la retraite spirituelle (Daaka). Après un entretien avec le Khalife, le chef de l’Etat prendra congé pour passer la nuit à Tambacounda où il va procéder à des arbitrages politiques et recevoir en audience ses responsables et des chefs religieux comme il est de coutume.

Ne quittons pas la tournée présidentielle qui sera bouclée par l’étape de Kédougou. Les Kédovins attendent le chef de l’Etat lundi prochain pour les besoins de l’inauguration de l’hôpital régional de Kédougou, celle du système d’alimentation en eau de la ville et le lancement des travaux de Promovilles Kédougou. La délégation présidentielle revient à Dakar mardi prochain.