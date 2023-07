Tournée : El Hadji Malick Guèye (Lat Mingué) ouvre un large boulevard à Idy dans le Saloum…

L’ancien député libéral originaire de Lat Mingué, El Hadji Malick Guèye, en tournée dans le Saloum, a plaidé la cause du patron de Rewmi. Selon lui, Idrissa Seck est le candidat idéal pour parachever l’immense travail du Président Macky Sall: »Pour la prochaine Présidentielle de 2024, nous sommes de ceux qui pensent que le Président de la République Macky Sall vient de poser un acte fort et historique qui le propulsera encore dans l’histoire. Ses belles réalisations sont perceptibles de partout. Pour la continuité de son œuvre, nous pensons que le Président Idrissa Seck peut faire l’affaire. Il est le candidat idéal, de raison pour poursuivre ce travail. C’est un homme d’Etat soucieux du bien-être des populations. Il est loyal,

charismatique, compétent. Il est une chance pour le Sénégal. C’est pourquoi, beaucoup d’associations de femmes, de jeunes, des chefs religieux et coutumiers ont , aujourd’hui, accepté de le soutenir lors des prochaines échéances électorales de 2024″, s’est expliqué le Conseiller spécial du Président Macky qui, poursuivra: »

Idrissa Seck est un amoureux du Sénégal. Il a toujours répond à l’appel du devoir. En 2019, il rejoint le Président Macky pour sauver le Sénégal. Lors de la pandémie du Covid-19, il avait mis l’intérêt du Sénégal en avant en acceptant la main tendue du Chef de l’Etat. Il n’est pas comme Amadou Bâ qui joue le populiste. Pour une émission, il manipule des jeunes. Il n’est pas la personne attendue par les sénégalais. Il n’a aucun titre de gloire et j’espère que les citoyens sénégalais ne se tromperont pas de choix », a dit l’ancien Président de la Fédération départementale PDS de Kaolack.

