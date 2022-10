Kenyan President elect, William Ruto attends a press conference at his official residence following a Supreme Court of Kenya ruling on the contested outcome of Kenya's presidential election, Nairobi, on September 5, 2022. - Kenya's Supreme Court on September 5, 2022 upheld William Ruto's victory in the August 9 presidential election, ending weeks of political uncertainty and delivering a blow to challenger Raila Odinga who had alleged fraud in the poll. (Photo by Tony KARUMBA / AFP)

Tournée Est-africaine: Le président Ruto entame en Ethiopie Le chef d'état récemment élu a entamé sa première tournée est-africaine dans le pays avec une rencontre avec le premier ministre Abiy Ahmed. Il profitera de sa présence dans la capitale éthiopienne Addis Abeba pour discuter de la coopération bilatérale, approfondir les liens économiques et stratégiques entre les deux pays sur les questions régionales. Le président William Ruto assistera également au lancement national de Safaricom ethiopia, la filiale de la plus grande compagnie de téléphonie mobile du Kenya. Il s'agit du premier investissement étranger dans le secteur des télécommunications en Ethiopie. La filiale est connue sous le nom de Global Partnership for Ethiopia. Safaricom détient 55.7% de la filiale éthiopienne. Le gouvernement kényan détient 35% des parts de Safaricom. Le président William Ruto se rendra ensuite en Ouganda pour les célébrations du 60ème anniversaire de l'indépendance du pays. Il terminera son voyage par une visite en Tanzanie et une rencontre avec la présidente Samai Suluhu Hassan.

