Tout sur l’affaire Aidara qui a violé ses deux filles pendant 10 ans

Pour le pouvoir et la fortune, S. Aidara a violé ses deux fillescâgées de 16 et 17 ans pendant dix bonnes années. Il avait quitté le Sénégal pour se rendre au Nigéria où il intègre une secte dans le but d’obtenir le pouvoir. Il accepte les conditions de la secte en question et subit le rituel d’initié. Mais, pour avoir le pouvoir, il se doit d’exécuter à la lettre les consignes du gourou de la secte, qui consistent à entretenir des rapports sexuels avec ses propres filles, autrement ces dernières vont mourir.

Le père des filles et mis en cause, Souleymane se confesse devant les enquêteurs: « j’avais conclu un pacte avec le diable. La secte, basée au Nigeria me demandait 30 têtes de singe, le sang d’un membre de ma famille ou le liquide vaginal d’une de mes filles ».

H.Aïdara, fille cadette et victime présumée déballe: « Mon père a commencé à me violer quand j’avais 7 ans et j’en ai 16 aujourd’hui ». Elle revient sur l’épisode de l’absence de ses règles et ce que son père a fait.

A.Aïdara, fille aînée et victime présumée: « Mon père m’a dit qu’il lui fallait 20 tiges de coton imbibées du liquide vaginal de ses filles ».

G.Lam, cousine des victimes présumées en fonce le clou: « En 2012, alors que j’avais 14 ans, il a tenté aussi de me violer », dit-elle.

A.Aïdara révèle aussi aux enquêteurs avoir été violée par le fils de sa tante quand elle avait 9 ans.