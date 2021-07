Trafic de passeports: Kilifeu cité

Le rappeur et membre fondateur du mouvement Y en a marre, Kilifeu, est cité dans une affaire de passeports diplomatiques. La vidéo de la transaction financière avec son ami qui cherche un visa pour son enfant et sa femme qui devaient quitter au plus tard le 16 juillet dernier était devenue virale sur les réseaux sociaux. Mais Kilifeu n’a pas tardé à briser le silence. Le rappeur Landing Mbissane Seck, alias Kilifeu, a envoyé un message audio au groupe NTS pour dire qu’il s’agit d’un coup monté contre lui pour le déstabiliser. Il précise qu’il n’est mêlé ni de près ni de loin à un quelconque trafic de visas. Selon lui, l’homme avec qui il traite dans la vidéo est un ami d’enfance avec qui il a longtemps bourlingué. Kilifeu promet d’éclairer la lanterne des Sénégalais aujourd’hui, à l’occasion d’un point de presse.