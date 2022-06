Transfert de Mané: Le Bayern va se rendre à Liverpool aujourd’hui

Sadio Mané pourrait bientôt faire ses valises. Le Bayern Munich cherche personnellement d’inciter le Lion de la Teranga à rejoindre la Bundesliga. Il ne s’agit plus d’un secret, le Bayern Munich espère recruter l’attaquant de Liverpool, Sadio Mané (30 ans, 34 matchs et 16 buts en Premier League cette saison), lors du mercato d’été. Et après avoir vu leur première offre à 29 millions d’euros (bonus compris) refusée par les Reds, les Bavarois vont revenir à la charge en proposant cette fois 35 M€.

Le Bayern l’a choisi pour prendre la place de Robert Lewandowski, qui a clairement fait savoir qu’il souhaitait partir. S’il doit sortir son portefeuille, le club allemand le fera. En fait, ils ont déjà augmenté leur offre à 35 millions d’euros après que Liverpool ait refusé une première offre. Mais le Bayern n’a pas l’intention de rester sans rien faire. ‘Sport1’ raconte que le club bavarois va se rendre à Liverpool pour discuter en tête à tête avec les Reds du transfert de Mané.

Le Bayern enverra Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic au nom du club pour négocier. L’idée est de s’attacher les services de l’ailier sénégalais le plus tôt possible.

En attendant, les positions des deux clubs se rapprochent doucement et, en plus de représenter l’un des feuilletons de l’été, le dossier Mané s’annonce charnière puisqu’il pourrait directement influencer l’avenir de l’attaquant munichois Robert Lewandowski, décidé à quitter le Bayern avant la fin de l’été