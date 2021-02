“Transporteur” d’Adji Sarr: Pape Sagna Mbaye dédouane son fils

Le fils de Pape Sagna Mbaye responsable de Bby, serait la personne qui a transporté la masseuse Adji Sarr le soir des faits présumés de viol. Ce que dément son père Pape Sagna Mbaye, responsable de Bby.

“Du lundi 1er février au dimanche 7 février, j’étais absent du territoire national. Cette information est vérifiable auprès de la police des frontières”, a-t-il dit .

Il déclare : “Des informations parues dans les réseaux sociaux font état de l’implication de mon fils à qui, on a attribué le nom Mouhamed Mbaye dans cette affaire opposant Ousmane Sonko et Adji Sarr, au motif qu’il serait un proche ami de la fille à l’origine de cette plaine et qu’il l’aurait, le jour des faits, transporté à l’hôpital…Je tiens à rassurer mes amis, parents et proches que mon fils n’est ni de prés, ni de loin impliqué dans cette affaire“, a précisé le responsable de Benno Book Yakkar, qui se réserve le droit de donner une suite judiciaire à “toute exploitation de ces informations calomnieuses.”