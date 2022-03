Transports aériens: L’IATA félicite le Sénégal après l’assouplissement des mesures anti-Covid

Le Sénégal est l’un des premiers pays sur le continent a enlevé les tests Covid pour les passagers qui ont pris entièrement leurs doses de vaccination. Cette mesure est bien appréciée par l’Association du transport aérien international (IATA) qui la considère comme une décision salutaire pour la reprise du trafic aérien.

Le vice-président régional de l’IATA pour l’Afrique et le Moyen-Orient, l’a affirmé ce jeudi au cours d’une audience avec le Directeur Général de l’ANACIM.

Kamil Al-Awadhi et Sidy Gueye ont discuté d’un mémorandum d’entente relatif au renforcement du dispositif de surveillance des exploitants en matière de sécurité.

Une démarche qui entre dans le cadre du programme, « Iata Operational Safety Audit », un outil de vérification des procédures des transporteurs aériens. Ce processus sera validé au cours du séjour à Dakar du vice-président régional de l’IATA pour l’Afrique et le Moyen-Orient.

L’un des derniers points abordés au cours de la rencontre est la mise en œuvre du projet du Marché unique du transport aérien africain (MUTAA) et l’IATA fait du Sénégal un partenaire privilégié pour la concrétisation du projet.

Kamil Al-Awadhi était accompagné de Kasif Khalid, Directeur régional de l’IATA pour l’Afrique et le Moyen-Orient en charge des aéroports, de la sureté et de la facilitation mais aussi de Fabrice Sahiri, Manager régional de l’IATA pour l’Afrique de l’ouest et du centre.