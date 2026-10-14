Tribunal de Dakar : L’influenceuse Nourah Ba envoyée en prison

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’influenceuse Mariama Bah, alias « Nourah Ba », a été placée sous mandat de dépôt par le juge du 8e cabinet du tribunal de Dakar. Selon les informations de Seneweb, elle est inculpée pour injures, faux et usage de faux dans un document administratif et discours contraire aux bonnes mœurs.

Sur instruction du procureur de la République près le tribunal de Dakar, la Division spéciale de cybersécurité (DSC) avait interpellé l’influenceuse guinéenne à la suite de publications visant les autorités sénégalaises et religieuses. L’enquête préliminaire a révélé que les documents sénégalais qu’elle détenait étaient faux.