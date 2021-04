Troubles au Tchad : Déjà 02 morts dans des manifestations

A seulement 24 heures après la nomination d’un Premier ministre, des manifestations ont éclaté très tôt ce mardi matin à Ndjamena. Malgré l’interdiction de manifester des autorités, plusieurs villes du pays ont manifesté. D’ailleurs, deux personnes ont été tuées durant les manifestations.

Des pneus ont également été brûlés faisant une épaisse fumée noire. Des gaz lacrymogènes ont déjà été tirés pour disperser les groupes.

Des manifestants se sont réunis très tôt ce matin notamment dans le 7eme et 9eme arrondissement malgré l’interdiction de manifester des autorités. Coups de sifflets et pancartes en main « « non à une monarchie au Tchad », « non à la France . « Non à une monarchie au Tchad », « Il faut remettre le pouvoir aux civils » ou encore « Non aux soutiens de la France ! », pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants, informe rfi.fr.