Turquie et en Syrie : Un Séisme fait 17 500 morts et 60 000 blessés

Un séisme dévastateur a frappé la Turquie et la Syrie lundi matin, causant la mort de plus de 17 500 personnes. Les secours travaillent d’arrache-pied pour trouver des survivants parmi les décombres, mais les chances de les retrouver en vie s’amenuisent avec le temps. En Turquie, plus de 60 000 personnes ont été blessées, selon les chiffres du président Recep Tayyip Erdogan.

Dans les régions touchées par le tremblement de terre, les critiques montent contre les lacunes des secours et visent le chef de l’Etat, à trois mois des élections. Le dernier bilan donné par les autorités turques, jeudi, s’élève à 14 351 morts dans le pays.

La situation a créé une pression supplémentaire sur Erdogan à trois mois des élections présidentielles et législatives. Les 72 premières heures sont cruciales pour retrouver des survivants, selon Ilan Kelman, chercheur en catastrophes naturelles. Face à la lenteur et l’inorganisation des secours, Erdogan s’est rendu sur place pour voir la situation de plus près et a admis des « lacunes ». Il a plaidé que personne ne pouvait être entièrement préparé pour un désastre de cette envergure.

Le tremblement de terre survenu lundi 6 février, tôt dans la matinée, dans cette gigantesque région située dans le sud de la Turquie, le long de la frontière syrienne, et dont le bilan s’élevait jeudi à plus de 14 300 morts et plus de 3 000 en Syrie -, pourrait coûter à Recep Tayyip Erdogan sa réélection lors de la présidentielle, prévue à la mi-mai. Et il le sait.

Arrivé sur place mercredi, pour sa première visite de la zone sinistrée à Kahramanmaras, ville proche de l’épicentre, le chef de l’Etat s’est présenté comme le père de la nation, seul à même de veiller à ce que les victimes soient soignées et les rescapés hébergés.