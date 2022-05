L’U-IMCEC offre 200 millions FCFA aux femmes de Guinaw Rails

Ce dimanche, les femmes de Guinaw rails nord ont bénéficié d’un financement de 200 millions de la part de l’U-IMCEC. S’exprimant lors de la cérémonie officielle de remise dudit chèque, Wally Ndiaye, maire de ladite commune s’est réjoui de ce financement. « Je vous avais dit lors de la campagne électorale pour les élections municipales que les femmes occupent une place de choix dans mon programme. Et ce financement de 200 millions destiné à 60 groupements de femmes n’est qu’une étape. Nous allons tout faire pour accompagner les femmes à financer leurs activités d’insertion socioéconomique », a-t-il déclaré. Toutefois, le maire a demandé aux femmes de respecter le délai de remboursement pour espérer avoir d’autres financements. «Quand on vous donne cet argent c’est pour que vous puissiez travailler et ensuite rembourser à la banque son argent. Le taux d’intérêt c’est juste 5%. Je vous demande de rembourser dans les meilleurs délais afin que nous puissions avoir d’autres financements qui peuvent aller jusqu’à 500 millions », a dit le maire Wally Ndiaye. Le directeur de la banque, Ousmane Thiongane, l’honorable député, Awa Niang, entre autres notables de la localité ont pris part à cette rencontre. Tout à tour, ils ont salué l’acte posé par le maire en collaboration avec la banque l’U-IMCEC.

