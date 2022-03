UCAD: 1400 étudiants risquent l’exclusion

Mille quatre cents (1400) étudiants de la 1ère année doivent se décider à reprendre ou s’éloigner de l’université. Selon les professeurs Falilou Ndiaye, Professeur titulaire, Augustin Coly, Chef du département de Lettres Modernes et Andrée Mary Diagne Bonané, ce sont des chiffres alarmants.

Ces chiffres ont été révélés, samedi dernier, lors de la séance de présentation des ouvrages de Dr. Errol Bertony Malou, professeur au département de lettres modernes de l’UCAD et au lycée Ahmad Ndack Seck de Thiès.

Il s’agit d’un recueil de poèmes et d’un roman, respectivement titrés : «Poésie noire de sang noir» et «Aux portes de l’enfer», tous les deux publiés à Harmattan Sénégal. La cérémonie s’est déroulée à l’amphithéâtre 2 de la faculté de lettres et sciences humaines de l’UCAD.

Le nombre qui fait froid dans le dos trouve plusieurs explications, effleurées, en partie par Augustin Coly. C’est lié à la peine des nouveaux à se retrouver dans les salles pour assister aux cours, à entendre le professeur. Qui martèle que, durant le premier semestre, il y en a qui peinent toujours à se retrouver.

D’où «l’intelligence de s’adapter», souligne M. Coly. A ses côtés, le Pr André Mary

Diagne a simplement mal. « 1 400 redoublants en première année, c’est un coup de poignard dans le cœur, avoue-t-elle.

Elle n’écarte pas la formation initiale avant d’arriver à l’université notamment les études secondaires.