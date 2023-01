Ukraine : Au moins onze morts dans de nouvelles frappes russes

L’Ukraine a été la cible jeudi 26 janvier de nouveaux bombardements russes d’ampleur, qui ont fait au moins 11 morts et 11 blessés et provoqué des pannes de courant, au lendemain de la décision des Occidentaux de livrer des chars lourds à l’armée ukrainienne.

C’est une nouvelle attaque massive des forces russes, alors que les Etats-Unis et l’Allemagne se sont enfin décidés à livrer des chars pour appuyer l’Ukraine. Le pays a été visé, ce jeudi matin, par 55 missiles russes, lancés depuis les airs et la mer.

Des sites internet d’administrations, d’entreprises et d’aéroports allemands sont ciblés par des cyberattaques, entraînant pour certains une paralysie, a indiqué jeudi l’agence fédérale de cybersécurité (BSI), sans conséquence majeure à ce stade.

Les attaques ont été revendiquées par le site de hackers russes Killnet, selon le BSI. Elles sont menées en représailles, selon le quotidien économique Handelsblatt, de l’annonce de la livraison à Kiev par Berlin de chars Leopard 2. Attribuer clairement ce type d’attaques est cependant « particulièrement difficile concernant les collectifs de hackers », tempère le porte-parole du BSI. Selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Valery Zaloujny, « 47 missiles ont été détruits, dont 20 » aux abords de Kiev. Au moins 11 personnes ont été tuées et 11 autres blessées dans ces frappes russes, ayant visé notamment des installations énergétiques. L’Ukraine a également dit avoir abattu dans la nuit 24 drones explosifs Shahed, de fabrication iranienne.

Une attaque de missiles a eu lieu ce jeudi matin contre l’Ukraine, visée par plus de cinquante missiles russes, a indiqué le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valery Zaloujny. La défense antiaérienne a « détruit 47 missiles de croisière dont 20 près de la capitale » Kiev, a-t-il dit sur Telegram.

Sur les 55 missiles « de haute précision », deux étaient de type KH-47 Kinjal et quatre étaient des KH-59 tirés respectivement à partir d’avions Mig-31 et Su-35, a de son côté expliqué l’armée de l’air ukrainienne sur Telegram. Quarante autres missiles, de types Kh-101 et Kh-155, ont été tirés à partir de bombardiers Tupolev-75 au-delà de la mer Caspienne et neuf de type Kalibr à partir de bateaux de surface et de sous-marins russes en mer Noire, selon la même source.

Au moins 11 personnes ont été tuées et 11 autres blessées dans ces frappes. Des coupures d’électricité « d’urgence » ont été déclenchées jeudi matin à Kiev et dans trois régions. La veille au soir, l’Ukraine avait déjà abattu un ensemble de 24 drones kamikaze lancés par la Russie, de fabrication iranienne, selon l’armée de l’air.