Ukraine: Le pays sans eau ni électricité après des frappes russes

Les dernières frappes russes n’ont pas été sans conséquences car des infrastructures énergétiques ont connu des « interruptions » dans l’approvisionnement en électricité et en eau dans la capitale dans la matinée.

De nouvelles frappes russes ont touché mardi des infrastructures énergétiques dans plusieurs villes d’Ukraine, dont la capitale Kiev. « Depuis le 10 octobre, 30% des centrales électriques ukrainiennes ont été détruites, provoquant des pannes massives dans tout le pays », a dénoncé Volodymyr Zelensky sur Twitter, réitérant son refus de négocier avec son homologue russe Vladimir Poutine. « La situation est critique maintenant dans tout le pays, car nos régions sont dépendantes les unes des autres », a déclaré un responsable de la présidence, Kyrylo Timochenko, à la télévision.

Ces attaques avaient fait au moins un mort à Mykolaïv (sud) et deux à Kiev, selon les autorités, et touché des dizaines de villes et villages du pays. Des pannes d’électricité étaient signalées dans la capitale et d’autres régions. L’armée russe a affirmé mardi avoir repris un village dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, une première depuis qu’elle avait été chassée en septembre de cette zone par une contre-offensive ukrainienne.

« Sur les dernières 24 heures, l’ennemi a lancé dix attaques de missiles et 58 attaques aériennes, et effectué jusqu’à 60 tirs de lance-roquettes multiples », a résumé mardi l’état-major ukrainien. Ce dernier a également fait état de l’envoi par l’armée russe de 43 drones « Shahed-136 de fabrication iranienne », dont « 38 ont été abattus par des soldats ukrainiens », et revendiqué « 22 frappes » menées lundi par l’aviation ukrainienne, montrant une fois de plus que la Russie n’a pas réussi à établir sa suprématie aérienne.