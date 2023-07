Ukraine: Un journaliste russe de presse Ria Novosti tuéRostislav Zhuravlev, correspondent for Russia's RIA news agency, poses for a picture at an unknown location in this picture released July 22, 2023. RIA Novosti/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Ukraine: Un journaliste russe de presse Ria Novosti tué Un journaliste russe de l’agence de presse Ria Novosti, Rostislav Jouravlev, a été tué samedi dans un bombardement ukrainien dans la région de Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine, a annoncé l’armée russe dans un communiqué. Un journaliste russe de l’agence de presse Ria Novosti, Rotislav Jouravlev, a été tué samedi 22 juillet dans un bombardement ukrainien dans la région de Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine, a annoncé l’armée russe dans un communiqué. «Des unités des forces armées ukrainiennes ont lancé une attaque d’artillerie contre un groupe de journalistes» , «blessant quatre journalistes plus ou moins gravement», a indiqué l’armée russe. «Lors de l’évacuation, Rotislav Jouravlev (…) est décédé des suites de ses blessures, à la suite d’une explosion de sous-munitions», a-t-elle ajouté. « Des unités des forces armées ukrainiennes ont lancé une attaque d’artillerie contre un groupe de journalistes », « blessant quatre journalistes plus ou moins gravement », selon l’armée russe. « Lors de l’évacuation, Rostislav Jouravlev (…) est décédé des suites de ses blessures, à la suite d’une explosion de sous-munitions », a-t-elle ajouté. L’état de santé des trois autres journalistes blessés est « stable », selon l’armée russe qui a indiqué qu' »ils avaient été rapidement évacués vers les installations médicales » du ministère russe de la Défense. Selon l’employeur de M. Jouravlev, l’agence de presse Ria Novosti, « le bombardement a eu lieu près du village de Pyatikhatky », dans la région de Zaporijjia (sud). Le gouverneur régional installé par Moscou, Evguéni Balitsky, a également confirmé la mort du journaliste sur Telegram, exprimant « (ses) plus sincères condoléances à la famille et aux amis ». J’aime ça : J’aime chargement… Partager Facebook

