Un ex-chef de cabinet de Macky dit NON au 3e mandat !

À l’heure où de plus en plus de caciques de l’Apr appellent le chef de l’Etat à s’engager dans la voie d’un 3e mandat, Moustapha Kane a tenu à alerter. Actuellement Pca de l’Asepex, ex chef de cabinet de Macky Sall quand il fut président de l’Assemblée nationale, il a tenu à faire un petit rappel à l’ordre.