Un fraudeur arrêté avec 89 bâtons d’explosifs et 10 détonateurs électriques

Un fraudeur a été interpellé par la gendarmerie de Saraya en possession d’explosifs et de détonateurs. Ce dernier avait à bord de sa moto 89 bâtons d’explosifs, 10 détonateurs électriques et un rouleau de cordes de 100m. À quelle fin ? Les pandores n’ont pas donné plus de précisions. Mais, la saisie a été effectuée dans une zone minière. Le mis en cause a été mis à la disposition de la Brigade de gendarmerie de Saraya, de même qu’un autre fraudeur qui trafiquait 100 grosses de cigarettes.

