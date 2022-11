Un projet d’empoisonnement contre Sonko

Un complot visant à l’empoisonner est en cours d’élaboration. Le commanditaire de la tentative d’assassinat serait l’Etat du Sénégal avec la complicité de services secrets extérieurs de deux pays. La grosse info’ est balancée par Bassirou Diomaye Faye. Dans des propos relayés sur sa page Facebook visitée par Le Réveil, le Pastéfien et Inspecteur des Impôts et Domaines pointe des puissances étrangères : « Nous sommes aussi au courant du projet d’empoisonnement du PROS (Président Ousmane Sonko) avec l’aide de services secrets extérieurs de deux pays », a-t-il déballé. Avant d’ajouter : « c’est encore Macky Provocation. » « Devant le flegme des patriotes et, plus généralement, du peuple sénégalais, ils forcent quand même la création d’un « dossier » quitte à le faire hors du dossier mais pendant le dossier. » A propos de l’arrestation des membres de la garde rapprochée du leader de Pastef, il révèle : « Nous étions au courant de la préparation de cette forfaiture depuis au moins lundi 31 octobre 2022. » Il ajoute, dépité : « dégarnir la sécurité d’un leader, pendant qu’il est en audition, c’est faire preuve d’acharnement dans la recherche de points vulnérabilité afin de l’atteindre. La provocation a été couronnée de ridicule. Aujourd’hui, la lâcheté à un visage et un nom… En attendant le procureur qui sera, à coup sûr, actionné avec une communication orientée, voici l’une des faces cachées de ce qu’on voudra appeler, l’affaire Tchicky », conclut-il.

