Un sujet sur l’homosexualité présenté à des élèves Terminal

M. Abdoulaye Diédhiou, professeur d’anglais au lycée mixte Delafosse a sonné l’alerte sur un sujet d’anglais présenté à l’examen Blanc à l’I.A de Rufisque et qui traite de l’homosexualité. Dans la partie (II. LINGUISTIC AND COMMUNICATIVE COMPÉTENCES, B.) l’auteur s’attaque à ceux qui luttent contre l’homosexualité sur la base de la religion.”(…) You’re not a good Christian or Muslim, if you’re gay. It’s in the name of God that people are so (prejudice) …………………. against gays. They are HYPOCRITES ; they don’t want to face the truth”, explique le texte.

Ainsi, commente M Diedhiou , « j’en déduis que les lobbies maléfiques ont décidé d’endoctriner l’homosexualité à nos enfants à travers l’École et les dessins animés. Pourtant, le Président de la République l’avait nié ». Mieux, fustige l’enseignant, « les collègues d’anglais de l’I.A. de Rufisque devaient réagir énergiquement, avant les élèves, les parents d’élèves et les syndicats, parce que “l’École est la société en miniature” dit-on. Et les enseignants sont des éducateurs ! Que Dieu protège les Sénégalais et nos enfants ! ».