Une bonne nouvelle pour Mendy

Le procès de Benjamin Mendy et Louis S. Matturie a repris ce mardi après quatre jours d’interruption et a livré une bonne nouvelle aux deux accusés : ils ont été innocentés d’un chef d’accusation de viol qui pesait contre eux. La septième plaignante (sur huit) avait livré mercredi dernier un témoignage vidéo dans lequel elle accusait Benjamin Mendy et Louis S. Matturie de l’avoir violée le même soir, et le co-accusé de récidiver une semaine plus tard.

À la suite des auditions musclées de Wilding KC (l’avocate de Matturie) sur la jeune femme de 19 ans, le juge Stephen Everett a demandé au jury d’innocenter Mendy et Matturie après que la plaignante n’a pas offert de preuves supplémentaires pour incriminer les deux accusés. Elle s’est également appuyée sur les déclarations formelles de non-culpabilité faites par l’ancien joueur de Manchester City et son co-accusé.