Une marche pour la libération de COD

Le Collectif pour la libération de Cheikh Oumar Diagne (COLICOD) a été porté sur les fonts baptismaux. En conférence de presse, le COLICOD dénonce la détention de Cheikh Oumar Diagne, poursuivi pour « diffamation et injures publiques ». Guy Marius Sagna estime que la liberté d’expression et la démocratie sont menacées sous le régime de Macky Sall.

«Nous ne sommes pas venus pour plaider une affaire, nous sommes venus pour plaider une cause. Parce que ce qui est en cause, ce n’est pas ce qu’on cherche à nous faire croire, mais ce qui est en cause est beaucoup plus important. Il s’agit de la liberté d’expression, il s’agit de la liberté de ton. Il s’agit des droits et libertés dans ce pays plus que menacé depuis 2012, depuis l’avènement du magistère du Président Macky Sall», a soutenu Guy Marius Sagna.

D’après le coordonnateur du mouvement France dégage, il ne s’agit pas d’un problème entre Djibril War et Cheikh Oumar Diagne. Pour Guy Marius Sagna, ce dernier a été « arrêté et emprisonné sur la base fallacieuse d’injures et de diffamation ».

«Cheikh Oumar Diagne est la énième victime des atteintes liberticides, des atteintes « démocraticides » du Président Macky Sall sur le peuple sénégalais. L’agenda LGBT qu’on veut nous forcer le rend fou. Et c’est cette folie qui pousse le Président Macky Sall et son gouvernement dans l’instrumentalisation de la justice de ce pays à s’abattre tous les jours, toutes les semaines, tous les mois sur des citoyens qui n’ont commis aucun crime sinon que celui d’exprimer leur désaccord face à un agenda LGBT opposé à nos valeurs, opposé à la volonté de l’écrasante majorité des citoyens de ce pays », a-t-il ajouté.

Une marche pacifique le 16 avril, à la Place de l’Obélisque

A en croire Guy Marius Sagna, Cheikh Oumar Diagne est un détenu politique. «Cheikh Oumar Diagne est un militant assumé, confirmé de la lutte contre l’agenda LGBT. Il est détenu pour avoir annoncé sa candidature aux élections législatives du 31 juillet 2022 et il n’a fait aucun mystère que sa candidature serait une candidature anti-LGBT, une candidature anti-France cfa, une candidature anti-impérialiste, une candidature anti franc-maçon. C’est aussi cela que le Président Macky Sall cherche à étouffer en embastillant notre cher camarade et frère, Cheikh Oumar Diagne ».

Guy Marius Sagna et compagnie annoncent une manifestation pacifique le samedi 16 avril, à la Place de l’Obélisque. « Nous invitons tout le peuple sénégalais à la grande manifestation, pour la sauvegarde des libertés dans ce pays-là. Une manifestation pour crier notre opposition à l’agenda LGBT, une manifestation contre les violences dont sont victimes les résistants, les membres des mouvements citoyens. Mobilisons-nous tous ce samedi 16 avril 2022, à la Place de l’Obélisque pour sauver le soldat Cheikh Oumar Diagne ».

Pour rappel, Cheikh Oumar Diagne a été placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet. Il est poursuivi pour « menaces, injures publiques, diffamation et insultes via un système informatique ».