Union africaine au G20: L’Egypte, le Ghana et le Sénégal plaident pour un siège permanent

L’Afrique du Sud est jusqu’ici le seul membre permanent du G20 issu du continent africain, dont les dirigeants réclament de plus en plus de voix dans les organes de gouvernance mondiale.

Les ministres des Finances et de l’Economie de l’Egypte, du Ghana et du Sénégal ont plaidé pour l’octroi d’un siège permanent à l’Union africaine (UA) au sein du G20 pour mieux faire entendre la voix du continent dans cet organe de gouvernance mondiale, a rapporté l’agence Bloomberg le mardi 19 juillet, citant une lettre adressée par les trois responsables africains aux ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales du G20. « La présence de l’Afrique en tant que membre permanent par l’intermédiaire de l’Union africaine renforcera le G20. Augmenter la représentation du continent dans les délibérations du G20 permettra une continuité et un engagement plus réactif », ont indiqué les ministres des Finances du Ghana, Ken Ofori-Atta, d’Egypte, Mohamed Maait, et le ministre sénégalais de l’Economie, Amadou Hott, dans leur lettre.

Les trois responsables ont également estimé qu’une représentation permanente de l’Afrique au G20 « renforcera l’engagement du continent » auprès de cette instance de gouvernance mondiale regroupant les dix-neuf économies les plus développées de la planète et l’Union européenne, alors que l’ensemble des économies africaines sont aux prises avec l’impact économique de la guerre en Ukraine. Ils ont par ailleurs demandé une injection immédiate de liquidité dans les économies africaines par le biais d’une nouvelle émission de droits de tirage spéciaux [DTS, la réserve de change du FMI, Ndlr], et la relance de l’initiative de suspension du service de la dette (DSSI), un dispositif créé en 2020 par le G20 pour soulager les pays croulant sous le poids de la dette.

L’Afrique du Sud est le seul membre permanent du G20 issu d’Afrique. Les dirigeants du continent réclament de plus en plus de voix dans les organes de gouvernance mondiale. Lors d’une rencontre tenue le dimanche 17 juillet, avec la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, le président indonésien et président en exercice du G20, Joko Widodo, a fait part de son intention d’inviter l’Union africaine à prendre part au Sommet des chefs d’Etat des vingt économies les plus développées de la planète, prévu en novembre prochain à Bali.

Le G20 qui s’est révélé très efficace en 2008 au moment de la crise financière a obtenu quelques résultats concrets dans des dossiers aussi épineux que la lutte contre le changement climatique, l’allègement des dettes des pays les plus pauvres et la fiscalité des multinationales.