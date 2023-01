Urgent : 19 morts dans un accident à Sakal

La route a encore tué. Très tôt ce matin, le correspondant de la Dmedia annonce une collision entre un véhicule Ndiaga Ndiaye et un camion. Un choc frontal qui a occasionné 19 personnes sur le coup à Sakal. Une localité situé au nord-ouest du département de Louga et la région de Louga, à 27 km au nord de Louga et à 2 km de la route nationale nᵒ 2.

