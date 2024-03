Urgent ! Football : Renouvellement du contrat d’Aliou Cissé, la fédération brise le silence 

Partager Facebook

Il ya quelques jours, plusieurs médias ont annoncé le renouvellement du contrat de Aliou Cissé pour diriger l’équipe nationale du Sénégal de football jusqu’à la CAN 2025, mais il se trouve que la réalité est toute autre.

Après avoir examiné Jeudi dernier le bilan du sélectionneur des lions Aliou Cissé après la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a fait ses comptes.

Au cours de cette réunion, les membres du comité ont évalué le parcours « décevant » de l’équipe dirigée par Aliou Cissé malgré l’equipe du Sénégal en 2021.

Sur ce, on informe que le contrat de Aliou Cissé n’a pas été renouvelé et plusieurs médias en parlent. Mais il se trouve que la réalité est toute autre. Jeudi dernier, le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a examiné le bilan de la campagne d’Aliou Cissé et des Lions à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. D’après plusieurs médias, le champion d’Afrique 2021 a vu son contrat être reconduit par la Fédération sénégalaise de football jusqu’à la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc.

Le Comex, qui n’a pas le pouvoir de prolonger le bail de Aliou Cissé lui a simplement renouvelé sa confiance, rapporte la même source. « C’est au niveau de l’Etat à travers le ministère des Sports que le contrat de Cissé peut être renouvelé », confie Les Echos.