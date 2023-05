Urgent! Justice: Si le juge suit ce réquisitoire du Procureur, Ousmane Sonko perdra ses droits civiques

L’audience du procès entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang vient d’être suspendus, suite au réquisitoire du Procureur Ibrahima Bakhoum. Ce dernier demande une peine de 2 ans de prison, dont un an ferme et un mandat d’amener contre le leader du Pastef, Ousmane Sonko. Mame Mbaye Niang, de son côté, a demandé une amende de 29 milliards.

Le procès en appel entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang se poursuit à la salle d’audience du Tribunal de Dakar. Les avocats de Ousmane Sonko, annoncés absents, sont bien présents dans la salle.

Pour rappel, M. Sonko a été condamné en mars en première instance à deux mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA. de dommages et intérêts. Si le juge suit ce réquisitoire du Procureur, Ousmane Sonko perdra ses droits civiques et ne pourra être candidat à la prochaine élection présidentielle.