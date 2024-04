Urgent ! Loi d’amnistie : L’ ordre de libération d’Ousmane Kabiline Diatta signé par le doyen des juges (avocat)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’ordre de libération de Ousmane Kabiline Diatta vient d’être signé par le doyen des juges après réquisition du procureur de la République et transmis à l’administration pénitentiaire, a-t-on appris de Me Ciré Clédor Ly.

Kabiline Diatta rebelle présumé arrêté en 2022 va humer l’air de la liberté ce vendredi. L’information selon walfnet a été donnée par Me Clédor Ciré Ly. A en croire l’avocat l’ordre de libération de Ousmane Kabiline DIATTA est déjà acté et transmis à l’administration pénitentiaire.« L’ordre de libération vient d’être signé par le doyen des juges après réquisition du procureur de la République et transmis à l’administration pénitentiaire », a révèle Me Ciré Clédor LY.

Publicités

La robe noire a également fait savoir qu’il ne reste plus qu’un détenu parmi ceux dits détenus politiques et dont les dossiers sont enrôlés dans la loi d’amnistie. « Il ne resterait que Alioune Dieng, sauf « omission », qui sera libéré mardi par « la chambre criminelle en application de la loi d’amnistie » a informé Me Ly.

Pour rappel, Ousmane Kabiline Diatta a été accusé en 2022,« de complot et autres infractions contre l’Autorité de l’Etat, de participation à un mouvement insurrectionnel, d’actes et de manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, de culture et de trafic de chanvre indien ».

Après son arrestation, il a été « placé en garde à vue avant son déferrement par les forces de défense et de sécurité ».