Vaccins Covid : le Chef de l’OMS salue la « décision historique » des Etats-Unis

Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus a salué, mercredi nuit, la « décision historique » des Etats-Unis de soutenir une levée temporaire des brevets sur les vaccins anti-Covid.

« Je félicite les Etats-Unis pour cette décision historique en faveur d’une équité vaccinale, donnant ainsi la priorité au bien-être de tous partout dans le monde en cette période cruciale », a déclaré dans un communiqué le Dr Tedros. « Maintenant, avançons tous ensemble rapidement, solidairement, pour bâtir sur l’ingéniosité et l’engagement des scientifiques qui ont produit les vaccins Covid19 qui sauvent des vies », avait-il tweeté plutôt, juste après l’annonce de Washington.

Les Etats-Unis ont annoncé hier mercredi 5 mai qu’ils étaient favorables à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. « Il s’agit d’une crise sanitaire mondiale, et les circonstances extraordinaires de la pandémie du Covid-19 appellent à des mesures extraordinaires », a souligné dans un communiqué la Représentante américaine au Commerce, Katherine Tai.

« L’administration croit fermement aux protections de la propriété intellectuelle, mais pour mettre fin à cette pandémie, elle soutient la levée » des brevets sur les vaccins anti-Covid, a justifié Mme Tai, précisant que Washington participait « activement » aux négociations menées à l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) pour permettre la levée de ces brevets. Les États-Unis, poursuit la déclaration, travailleront avec le secteur privé et d’autres partenaires pour développer la fabrication et la distribution des vaccins.

Le Chef de l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU a donc salué l’engagement de l’administration américaine du Président Joe Biden et du Vice-Président Kamala Harris à soutenir cette « dérogation temporaire », évoquant « une démarche audacieuse pour mettre fin à la pandémie le plus rapidement possible ». « C’est un moment formidable dans la lutte contre la Covid-19. L’engagement du Président des États-Unis, Joe Biden, et de l’ambassadrice Katherine Tai, Représentante des États-Unis pour le commerce, à soutenir la renonciation aux protections de la propriété intellectuelle sur les vaccins est un exemple puissant du leadership américain pour relever les défis de la santé mondiale », a ajouté le Dr Tedros.

Pour le Chef de l’OMS, « ce soutien de la Maison Blanche reflète la sagesse et le leadership moral des Etats-Unis pour travailler à mettre fin à cette pandémie (de Covid-19) ». « Mais je ne suis pas surpris par cette annonce. C’est ce que j’attendais de l’administration du président Biden », a-t-il fait valoir.

Après les États-Unis, l’Union Européenne se dit aussi « prête à discuter » d’une levée des brevets. Par la voix de la présidente de la Commission européenne, l’Union Européenne (UE) s’est dit « prête à discuter » de la proposition américaine pour lever les protections de propriété intellectuelle sur les vaccins contre le Covid.

« L’UE est prête à discuter de toute proposition qui s’attaquerait à la crise de façon efficace et pragmatique. Nous sommes prêts à discuter de la façon dont la proposition américaine peut permettre d’atteindre cet objectif », a indiqué dans un tweet, Ursula von der Leyen, relevant la volonté de Bruxelles de mener toute discussion pouvant aboutir à « une solution efficace et pragmatique ».

En attendant, la priorité de l’UE est d’accélérer la production pour parvenir à une couverture vaccinale mondiale. « À court terme, cependant, nous appelons tous les pays producteurs de vaccins à autoriser immédiatement les exportations et à éviter les mesures qui perturbent les chaînes d’approvisionnement », a tweeté la présidente de la Commission européenne.