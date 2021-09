Valorisation des produits locaux: Le CD de Kaolack exhorte les femmes à nouer des partenariats Sud-Sud…

Dans le cadre de la mission d’échange Sud-Sud, de bonnes pratiques entre femmes entrepreneures du secteur agricole du Mali, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, cinq (5) femmes de la coopérative des transformateurs et transformatrices de l’agroalimentaire de Kaolack, ont été choisies par le Conseil départemental ce, en collaboration avec la coopération allemande GIZ. Sur ce, une délégation qui va séjourner au Mali dans la période du 12 au 18 Septembre 2021. La remise des billets a eu lieu, ce mercredi , au siège de l’institution départementale.

Pour favoriser le transfert de bonnes pratiques Sud- Sud dans le domaine de la transformation de produits locaux venus du Mali, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire en vue de renforcer l’entrepreneuriat féminin via des visites terrains et des échanges institutionnels, une délégation de la coopérative des transformateurs et transformatrices de l’agroalimentaire de Kaolack composée de 5 personnes va se rendre pour la période du 12 au 18 septembre prochain au Mali dans le cadre de la mission d’échange Sud Sud de bonnes pratiques entre les femmes entrepreneures du Mali , du Sénégal et de la Côte d’Ivoire. Baba Ndiaye, Président du Conseil départemental de Kaolack, se réjouit de ce voyage économique qui permet d’échanger et valoriser nos produits locaux:” Nous nous réjouissons de ce partenariat qui entre dans le cadre de la mission d’échange afin de partager les petites expériences et les bonnes pratiques. Je voudrais saluer la grandeur de la Présidente Amy Sarr ndao qui de concert avec ses collègues a choisi 5 femmes de manière judicieuse. Le Sénégal toujours cité en exemple par rapport à la transformation de nos produits et toutes ces femmes désignées sont des modèles dans leur domaine. Je crois qu’il est temps d’aller vers des coopérations plus vastes au niveau de la Cedeao afin d’assurer le développement équilibré de nos pays. Je remercie infiniment le partenaire, la coopération allemande GIZ, qui ne cesse depuis lors de nous appuyer sur tous les plans “, a dit M. Ndiaye.

En outre, le Conseil départemental ,dans sa noble mission , a tout le temps appuyé les femmes et les jeunes surtout les étudiants dans le cadre de partenariats à travers des bourses;”Nous nous en félicitations et remercions vivement toutes les populations de Kaolack », a conclu M.Baba.