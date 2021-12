Variant Omicron: Ça monte et ça craint !

Ça monte. Comme partout dans le monde, le variant Omicron fait grimper le taux de contamination à la Covid-19. Les contaminations sont passées de 47 le mardi à 157 le mercredi de cette semaine.

Cependant, il n’y a ni de cas graves ni de décès. Dans un pays à faible taux de vaccination, c’est réconfortant. Mais, comme les spécialistes le disent, personne ne sait ce qui va se passer dans les prochains jours. Et là-dessus, le Pr Mamadou Diarra Bèye, Directeur du SAMU national est formel :’’Le variant Omicron n’est pas méchant mais surtout dans les pays où près de 70 % de la population est vaccinée’’.

’’Mais dans nos pays à ressources limitées où on n’a moins de 10 % de la population vaccinée, on ne peut pas dire ce qui va se passer dans un ou deux mois’’. Eh bien, voilà la réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui. C’est pourquoi, le Professeur Seydi a, lui aussi encouragé la vaccination hier en ses termes : ’’Partout dans le monde, on parle du nombre de cas mais ce qui s’est passé à New York au début de la pandémie avec les fosses communes, les morts dans la rue au Brésil et en France où on choisissait les patients à traiter ou non, on n’est plus dans cette situation avec le variant Omicron beaucoup moins virulent que Delta’’.

Mais, ’’la vaccination doit être au centre de toutes les mesures préventives si on veut revenir à une vie normale’’. Ils intervenaient tous hier lors d’une conférence de presse bilan sur la situation de la Covid-19. Tous sont d’accord sur le fait que seule la vaccination peut aider les populations à surmonter les effets néfastes de cette pandémie. Certes, comme le dit le Professeur Seydi , ‘’c’est vrai que cela ne prévient pas l’infection, ni les formes symptomatiques, ne réduit pas la transmission mais la vaccination reste toujours efficace contre les formes graves et les décès’’.

Les Sénégalais savent ainsi désormais ce qu’il faut faire face à un virus pour lequel il n’y a pas encore de cas graves et de décès mais dont la dangerosité peut être certaine. C’est pourquoi, il est impératif de trouver les voies et moyens de faire monter le taux de vaccination qui est resté pratiquement stationnaire depuis que le variant Delta s’est affaibli.

D’ailleurs, nous avons été obligés de jeter plusieurs lots de vaccins fautes d’une utilisation efficiente dans les délais. Cela a concerné surtout le vaccin AstraZeneca dont le délai de préemption est assez court (4 à 6 mois). Ce qui est cependant dommage est de constater est qu’il sera extrêmement difficile voire impossible de faire entendre raison à ces nombreux sénégalais qui nourrissent, depuis le début de la pandémie, une suspicion et un rejet à l’égard de toute démarche des autorités. Cette même réticence est également valable pour ce qui concerne le respect des mesures barrières notamment le gel, le masque et la distanciation sociale. C’est pourquoi, ça craint. Car, la campagne électorale, c’est dans quelques jours. Et c’est en général l’occasion de très grands rassemblements et donc de propagation de la Covid-19 notamment de Omicron.

Nous risquons ainsi d’avancer à l’aveuglette et dépendre du hasard malgré les mises en garde du personnel sanitaire. Les faibles taux enregistrés ces dernières semaines avaient contribué à faire enterrer la pandémie dans le subconscient de beaucoup de sénégalais. Pour la plupart d’entre nous, la page est déjà tournée. Or, c’est loin d’être le cas. Portant, le variant Delta avait fait beaucoup de dégâts du point de vue notamment de la létalité.

Donc, nous ne pouvons plus convaincre sur le virus par une quelconque initiative dans ce sens. Et espérons que les faits, notamment un nombre important de cas graves et de décès ne vont pas contraindre les sénégalais à retourner aux vaccinations et les mesures barrières.

Avant que cela ne soit le cas, il est important que tout le monde prenne sa dose de vaccination.

Assane Samb