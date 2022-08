Victoire de Benno à Kanel: La Cojer réclame la valorisation de leurs ressources humaines

La convergence des jeunesses républicaines du département de Kanel ( COJER) s’est félicitée de sa victoire suite aux élections législatives de dimanche dernier. Face à la presse, Houdou Boubou Dia et ses camarades ont réclamé la valorisation de leurs ressources naturelles.

Le département de Kanel s’est encore illustrée par une victoire aux élections législatives pour la coalition Benno Bokk Yakaar. En effet, il a récolté 43332 électeurs, soit presque 86,77% des votes valablement exprimés. Face à la presse, le coordinateur de la Cojer de Kanel, Houdou Boubou Dia indique que ce résultat leur ravit et leur donne en même temps une très grande responsabilité. »

Nous n’oublierons pas pour autant tous ceux qui ont fait un autre choix. Nous serons les voix de toutes et tous, dans un esprit de respect, d’écoute et de tolérance » dit-il. » Nous garantirons le droit d’expression, le mieux vivre ensemble commence aussi par le respect des droits et des convictions de chacun.

Ces élections s’achèvent et nous réitérons pour notre part toute notre satisfaction », se félicite-t-il. La Cojer de Kanel n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction sur l’union de tous les responsables de leur coalition conduisant à résultat. « Le coordinateur du comité électoral et la tête de liste Daouda Dia se sont battus corps et âme pour que la liste triomphe comme à l’accoutumée. 43332 voix pour la coalition BBY nonobstant les intempéries qui ont jalonné le jour du scrutin », soutient M. Dia.

Il estime toutefois que ces réalisations méritent leur considération et leur respect. « Le département de Kanel est resté fidèle au Président de la République depuis Dekal Ngor en 2009 en gagnant les 11 communes du département sur les 12 au premier et au deuxième tour », tient-il à rappeler. C’est pourquoi, la Cojer de Kanel souhaite la valorisation de leurs ressources humaines. « En revanche, il urge de prendre en compte les doléances de cette région et de mettre à contribution sa jeunesse dans l’exercice du pouvoir », réclament-ils.