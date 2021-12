Violences dans les navétanes: : L’Oncav prend une importante décision

Suite aux séries de violences qui se sont déclarées dans les navétanes et récemment dans le département de Rufisque, l’Organisme national de coordination des activités de vacances (Oncav) a pris une décision importante.

Le sang a coulé, le lundi, au stade de Rufisque. L’édifice sportif était secoué par des actes violence qui ont éclaté entre les supporters de deux équipes de Navétane (Guif et Thiawlène). Cette bataille rangée a fait un mort et des blessés. Ces incidents dramatiques se sont soldés par la mort d’une personne, selon un premier bilan provisoire. Il s’agit d’un jeune, âgé de 20 ans, décédé lundi, à Rufisque, dans des échauffourées survenues lors de la demi-finale entre l’ASC Chelsea de Thiawlène et Guiff de Ndeunkoua.

Ainsi, l’Oncav a décidé d’interrompre les compétitions dans la région de Dakar. « Suite aux évènements graves survenus cet après-midi au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, nous vous instruisons de sursoir provisoirement à l’organisation des compétitions dans toute la région de Dakar », lit-on dans un communiqué signé par le président de l’Oncav, Amadou Kane.

Pour rappel, plusieurs blessés, dont neuf, dans un état grave, ont été dénombrés à la suite des affrontements. Voici le bilan provisoire suite aux affrontements: au total 1 cas de décès de 20 ans Masculin ,38 blessés dont 10 femmes et 1 cas grave (garçon de 12 ans référé à Principal