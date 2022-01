Violences électorales: Un proche de Seydou condamné

Malgré qu’il a été remis en liberté provisoire après son procès vendredi dernier, la sanction du juge du tribunal d’instance des flagrants délits de Dakar est tombée, hier, contre le militant de Seydou Guèye, Mor Diop dit Jean. Heureusement pour lui, il n’a pas écopé d’une peine ferme de prison. Car, le tribunal a suivi le parquet dans ses réquisitions en lui infligeant une peine de 3 mois de prison assortie du sursis. Ce prévenu a été trainé devant cette barre pour des faits de coups et blessures volontaires, de violences et de voies de fait par des militants de l’Apr de la Médina, en l’occurrence Mame Balla Mbaye, Ouleymatou Diané, Arrète Guèye et Natou Ndoye.

