Violences sur les femmes : La Belgique dote de centres d’accueil au Sénégal

Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, La Belgique compte appuyer le gouvernement sénégalais à la concrétisation de ce souhait. D’après Seyni, l’Agence de développement Belge( Enabel) s’engage à mettre en place, dans le cadre du nouveau programme bilatéral de coopération sénégalo-belge 2019 – 2023 dans les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine, trois centres d’accueil unique de prise en charge holistique et intégrée des victimes de violences sexuelles et basées sur le genre selon le modèle ce que l’on appelle ailleurs, les « One-Stop-Centers ». A cette occasion, elle a rappelé que le Plan d’Action National, 2017 – 2021, pour l’éradication des violences basées sur le genre et la Promotion des droits humains décline les grandes orientations de l’Etat en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et les stratégies innovantes devant permettre d’y arriver à court, moyen et long terme. « La volonté de créer des centres régionaux de prise en charge multisectorielle des victimes de violences sexuelles et basées sur le genre (VVSBG) a été clairement exprimée dans ledit document de référence », a-t-elle indiqué. A l’en croire, la lutte contre l’impunité est liée, de façon très étroite, à la promotion et la protection des droits humains, et plus particulièrement, des droits des femmes et des enfants, mais également à la prévention et à la prise en charge multi-sectorielle et multi-acteurs des violences sexuelles et basées sur le genre. Cela nécessite la combinaison de diverses approches allant du médico-légal, à l’approche psychosociale en passant par le juridique et la réinsertion socio-économique. C’est pourquoi une importance capitale est accordée, dans le cadre des différentes interventions d’Enabel, à la communication et à la sensibilisation pour un changement social de comportement.