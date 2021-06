Violents affrontements entre Pro et anti Bamba Fall

A quelques mois des élections locales, la tension monte déjà à la Médina. Des affrontements ont éclaté hier dans la zone et ont opposé le collectif des jeunes de la Médina et des partisans du maire Bamba Fall. En effet, les membres du collectif avaient décidé de marcher hier en début d’après-midi pour protester, disent-ils, contre le bradage foncier de la commune. Ayant obtenu l’aval du préfet de Dakar pour tenir leur manifestation dont le but spécifique était de «dénoncer la privatisation du terrain du Jaraaf et appeler à la sauvegarde des intérêts du quartier dakarois», leur marche, qui devait partir de la mosquée omarienne, n’a pas abouti à son point de chute, la Maison de la culture Douta Seck. Après quelques minutes de marche, d’autres jeunes sortis des ruelles ont ouvert les hostilités contre les membres du collectif. ainsi, il y a eu des échanges de jets de pierres. Les forces de l’ordre ont dû intervenir pour éviter le pire. Au terme des échauffourées, les membres du collectif ont accusé Bamba Fall d’avoir envoyé les jeunes qui les ont attaqués.

