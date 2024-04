Visite de Diomaye à Touba et Tivaouane : Une entorse au protocole

Lors de la visite du président Bassirou Diomaye à Touba et Tivaouane, les gouverneurs, préfets et sous-préfets n’étaient pas informés.

Le Président Diomaye Faye a annoncé lors de la dernière réunion du Conseil des ministres un séminaire de formation des membres du gouvernement. Il ne faut pas qu’il s’oublie lui-même mais aussi l’administration de la Présidence de la République. Il nous est, en effet, revenu des impairs graves et impardonnables lors de sa visite dans les villes saintes de Touba et Tivaouane.

Selon nos informations en effet, aucun membre de l’administration déconcentrée n’a été informé de cette première visite présidentielle dans les cités religieuses. Ni les gouverneurs des deux régions ni les préfets des six (6) départements encore moins les sous-préfets des localités concernées n’ont été informés de la visite du Président Faye. Personne n’aurait à redire si c’était une visite privée, mais quand c’est une visite avec délégation, Rts, discours et tout, la moindre des choses était d’informer les chefs des exécutifs territoriaux. À moins qu’on les regarde comme d’anciens d’agents de l’administration Sall. Ce qui serait une méprise grave de la part de deux inspecteurs des impôts et domaines.