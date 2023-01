Vœux de nouvel An: Le MEDS conforte son leadership et fixe le cap pour 2023

La cérémonie annuelle de présentation de vœux du MEDS a vécu dans la joie et l’allégresse, comme lors des années précédentes. Fort de son identité remarquable, le Mouvement des Entreprises Du Sénégal (MEDS) a, au cours de ses vingt-trois (23) années d’existence, incarné et cultivé à la fois l’innovation, l’action, la solidarité et la réflexion stratégique. L’engagement et le professionnalisme traduisent d’ailleurs son ancrage, reflètent son ambition et singularisent son positionnement institutionnel au Sénégal. En marge de cette cérémonie solennelle, le MED Sa signé une Convention de partenariat avec le Conseil départemental de Rufisque.

« Que cette année soit pour vous et vos familles respectives, une année de stabilité, de paix, de succès, de prospérité surtout de bonne santé et de consolidation des acquis » a formulé le président Mbagnick Diop à l’endroit des membres du Bureau Exécutif, du Conseil d’administration, de ses Conseillers spéciaux et des membres de l’équipe technique du MDES pour ce nouvel an.

A la mémoire des collaborateurs arrachés à leur affection, il a invité toute l’équipe du MDES à avoir une pensée pieuse pour les collègues et amis, rappelés à Dieu, avant de formuler des prières pour le repos de leur âme. « Ce ne sont pas que des vœux que je souhaite partager avec vous aujourd’hui, mais de l’énergie et de la détermination » a ajouté M. Diop.

Avec un ton empreint de reconnaissance, il s’est félicité du travail d’équipe abattu pour arriver au sommet. « C’est grâce à votre confiance et votre soutien constant, que le MEDS est devenu une institution attractive symbolisant le dynamisme de l’entreprenariat sénégalais ». Il est important de souligner que depuis l’avènement du MEDS, le mouvement joue un rôle d’acteur majeur dans l’écosystème du secteur privé national. Par la force de ses performances, il est aujourd’hui l’organisation professionnelle sénégalaise la plus connue à travers le monde, notamment par le leadership qu’il incarne avec des valeurs sociales, sociétales, économique, de créativité et d’innovation.

Par ailleurs, le Mouvement des Entreprises Du Sénégal a toujours démontré avec succès, ses dimensions citoyennes, sociales et humanitaires. Il est à noter également qu’au cours de ces dernières années, le MEDS a évolué vers le pari de l’innovation, de l’intelligence artificielle et dans l’écosystème du numérique. « Evidemment il y’a des évènements sur lesquels nous ne pouvons agir…mais nous pouvons agir sur nos réactions face à ces événements, sur notre façon de les vivre, de les considérer, de les formuler… Avec de la résistance, la constance, la patiente, la persévérance mais aussi parfois, avec indulgence et indifférence ! » A dit le président Mbagnick Diop pour encourager ses services.

Les temps forts de 2022

Au chapitre des actes posés durant l’année 2022, l’on peut constater que l’agenda du MEDS a été bien rempli malgré le contexte économique. « En 2022 comme les années précédentes, nous avions déroulé notre plan d’action avec détermination à travers l’organisation de grands évènements majeurs à succès » a-t-il rappelé. Il s’agit notamment du Forum du 1er emploi ; la Conférence Annuelle des Femmes Chefs d’Entreprise (CFD); l’Assemblée Générale du MDES ; la prestigieuse cérémonie des Cauris d’Or ; les Assises Economiques Annuelles du MEDS ; le Forum International des Entreprises Francophones (FIEF) ; les African Leadership Awards aux Etats-Unis, au Times Square à New York et la 5è édition d’AFRITECH devenu en cinq (5) ans seulement, l’un des plus grands Salons en Afrique de l’Ouest dédié aux startups entre autres activités de grande envergure.

Pour maintenir le cap, le président Mbagnick Diop a invité ses collaborateurs, à œuvrer pour un MDES conquérant. En effet, il s’agira de travailler en symbiose à la création de champions nationaux susceptibles de relever le défi de l’émergence par une croissance inclusive.

Les vœux de l’équipe du MEDS au président Mbagnick Diop

La cérémonie de présentation de vœux était à la fois une occasion solennelle et exceptionnelle en ce sens que 2023 marque le 23ème anniversaire du Mouvement des Entreprises Du Sénégal. « Cette traditionnelle présentation de vœux au président du MEDS, loin d’être une simple formalité ou une convenance de bienséance, offre une occasion de communion, d’osmose et de fusion entre le Président du MEDS, les membres du MEDS ainsi que l’équipe technique de notre mouvement » s’est réjoui le Coordonnateur du Cercle des Jeunes Entrepreneurs du MDES. Selon Cheikh Modou Ndiaye « c’est aussi un moment privilégié d’introspective, d’évaluation du chemin parcouru et de projection des perspectives d’avenir. Aussi bien pour un homme que pour une institution, 22 ans c’est l’âge de la force, de la vigueur, des rêves et de leurs réalisations. Mais c’est aussi un âge de maturation et donc forcément de bilan ». Un exercice qui, de son avis, permet de mesurer le chemin parcouru au sein de leur organisation commune, et d’identifier les perspectives en termes de défis à relever pour le présent et l’avenir. En guise de rappel, M. Ndiaye fera remarquer que « l’année 2022 qui vient de basculer dans la trappe du temps, a été une année exceptionnellement rude qui a enregistré des crises économiques très profondes sur fond de crises post pandémique à la COVID 19 et plus récemment de guerre en Ukraine avec toutes les conséquences que cela a valu au monde ». A ce sombre tableau s’est ajoutée « une récession économique sans précédent avec la fermeture de milliers d’entreprises et des millions de travailleurs mis au chômage ». Un contrecoup qui n’a pas épargné le Sénégal. C’est pourquoi, il a tenu à saluer les efforts et mesures adoptés par le Gouvernement pour venir en aide aux populations les plus vulnérables et soutenir les entreprises les plus impactées. Et pendant toute la durée de ces crises, le MEDS a maintenu le cap.

Les défis à court, long et moyen terme

Aujourd’hui et plus que jamais, de grands enjeux économiques et politiques se profilent à l’horizon, et le gouvernement a entériné une hausse significative du budget 2023 de plus de 6400 milliards de francs CFA dans le cadre de son projet de loi de finances. Selon l’Etat du Sénégal, « cette amélioration budgétaire est portée par une croissance projetée à 10,1% à la faveur du début d’exploitation des hydrocarbures à travers les projets Grande Tortue-Ahmeyin (GTA) et Sangomar ». Cette croissance projetée à deux chiffres contraste énormément avec celle de 4,8% en 2022 et suppose la prise en compte des défis essentiels comme la santé, les changements climatiques, les tensions énergétiques et l’inflation persistante.

Tant de sujets sur lesquels, le mouvement a son mot à dire, sa pierre à ajouter à l’édifice sous la houlette du président Mbagnick Diop. Pour l’information, le Mouvement des Entreprises Du Sénégal (MDES) a également paraphé une Convention de partenariat avec le Conseil départemental de Rufisque au début de l’année 2023.

Mamadou SALL