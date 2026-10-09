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EVA TRA

Vol chez l’animatrice Eva Tra : Le verdict est tombé

9 octobre 2026 Actualité

​Le tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict dans l’affaire du vol de bijoux au préjudice de l’animatrice de la TFM, Eva Tra. Selon les informations de Seneweb, le juge a déclaré Mouhamed Coulibaly coupable d’escroquerie et d’usurpation d’un titre attaché à une profession légalement réglementée. Il a été condamné à un an d’emprisonnement ferme et au paiement de 30 millions de FCFA à la partie civile, Awa Traoré, dite Eva Tra, à titre de dommages et intérêts.

​Son ami Baye Guèye, poursuivi pour recel, a écopé de six mois d’emprisonnement ferme.

​Le tribunal a également accordé 100 000 FCFA de dommages et intérêts à la Sonatel, constituée partie civile.

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