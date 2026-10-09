Prix Nobel de la paix 2026 : la Sud-Africaine Navi Pillay récompensée

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La juriste et militante sud-africaine Navanethem « Navi » Pillay, âgée de 85 ans, a remporté le prix Nobel de la paix 2026, décerné ce vendredi 9 octobre à Oslo. Le comité Nobel récompense son engagement en faveur de la paix, des droits humains et du droit international.

Figure majeure de la justice internationale, Navi Pillay a été haute-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme de 2008 à 2014. Elle a également exercé comme juge à la Cour pénale internationale (CPI) et présidé le Tribunal pénal international pour le Rwanda.

Son parcours a contribué aux efforts judiciaires visant à poursuivre les auteurs de génocides, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.