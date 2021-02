Wade-Sonko : un massage sans huile

La sortie du troisième Président du Sénégal ce 14 février enfonce Sonko.

Sur l’affaire concernant le leader du Pastef et la “masseuse” Adji Sarr, Maître Wade crie au complot. Il déclare dans un communiqué : “je condamne cette façon d’éliminer un adversaire politique”.

Et dans cette même optique, il est en désaccord avec l’assemblée National qui veut lever l’immunité parlementaire au Député Sonko.

Dans l’arène politique, les plus forts cherchent toujours un moyen de se débarrasser des plus faibles. Et selon Abdoulaye Wade, Sonko a été piégé.

Manque d’expérience ou de vigilance, Wade parle de faiblesse de la part d’Ousmane Sonko. Il est évident que cette affirmation enfonce le candidat à l’élection présidentielle 2019.

Fatima. B. NDIAYE