Wally se retrouve coincé entre le marteau et l’enclume

Wally Seck cristallise les débats depuis un certain temps. Accusé de faire la promotion de l’homosexualité au Sénégal, il est la cible d’attaques venant de tout bord. Et pour laver son nom, le fils du défunt Thione Seck avait sonné la révolte. Il avait introduit des plaintes contre ses accusateurs. Avant de faire volte-face.

Le fils de Thione Seck qui n’en peut plus de ces attaques avaient sonné la riposte, le 5 juillet passé. Dans une vidéo, Wally menaçait de traduire ses détracteurs en justice. Très déterminé à laver son honneur, il avait demandé à ce que personne n’intervienne, car il ne donnera aucune suite à une quelconque médiation. Longtemps indexé dans la promotion de l’homosexualité dans notre pays, il voulait faire une pierre d’un coup : traduire les personnes qui l’accusaient en justice et faire taire les rumeurs.

Mais quelques jours après, le Wally engagé, rétropédale. Le lundi passé, le voilà qui retire toutes les plaintes qu’il avait déposées à la section de recherches. Son, selon ses avocats, désistement s’est fait sur instruction de son guide religieux depuis Touba, des interventions d’autres autorités religieuses, coutumières, politiques et en concertation avec ses conseillers. Mais le jeune chanteur avait déjà commis l’erreur de sa vie.

En déposant une plainte contre des religieux comme Oustaz Makhtar Sarr, il venait de se faire des ennemis puissants sans le savoir. Depuis que le prêcheur a annoncé qu’il a reçu une plainte de Wally c’est la chasse aux sorcières. Depuis lors, le chanteur se fait lyncher sur les réseaux. Les soutiens du prêcheur ne le lâchent pas. Oustaz Sarr avait derrière lui tous les religieux du pays, et le fils de Thione ne fait pas le poids.

La sortie de Serigne Babacar Sy Abdou a fait pencher la balance en faveur de Makhtar Sarr. « Tous les musulmans doivent se mobiliser et marcher vers la capitale pour soutenir Oustaz Makhtar Sarr », déclarait Ndiol Fouta. Très en verve, le guide religieux avait aussi mis en garde le chanteur et les détracteurs de l’Islam. Une déclaration un peu plus claire qui montre que le chanteur a mis ses pieds là où il ne fallait pas. Hormis les religieux, Seck-fils venait de se faire d’autres ennemis. Même s’il a retiré la plainte, le mal est déjà fait et les sénégalais ne sont pas du genre à oublier.