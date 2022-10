WhatsApp : panne mondiale

Le groupe américain Meta (ex-Facebook) a assuré mardi avoir résolu la panne mondiale ayant affecté les milliards d’utilisateurs de sa messagerie instantanée WhatsApp, une des plus populaires au monde. « Nous savons que les gens ont eu du mal à envoyer des messages sur WhatsApp aujourd’hui », a déclaré à l’AFP un porte-parole de Meta. « Nous avons résolu le problème et nous nous excusons pour tout inconvénient ». L’origine de la panne n’a pour l’heure pas été précisée. Quelques heures plus tôt, DownDetector.com, qui suit les pannes de services numériques, avait indiqué avoir observé une interruption de grande ampleur de WhatsApp. « Les rapports des utilisateurs indiquent que WhatsApp rencontre des problèmes depuis 9h17 » (7H17 GMT), heure européenne, avait détaillé le site, recensant plusieurs milliers de signalements d’internautes à travers le monde. L’incident avait ensuite été confirmé par Meta, qui avait assuré tout mettre en œuvre pour « restaurer WhatsApp pour tout le monde aussi rapidement que possible ».

Articles similaires