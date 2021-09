Yeumbeul : Le pôle de l’opposition rassemble leurs forces

Face à la détermination du régime d’assouvir son dessein avoué de réduire l’opposition à sa plus simple expression;

Constatant la stratégie machiavélique de ce même régime d’anéantir notre système démocratique, de confisquer les collectivités territoriales afin de légitimer ses forfaitures futures ;

Conscients des enjeux de l’heure, de la nécessité d’une unité d’organe et d’actions pour mieux préserver les acquis démocratiques et les intérêts des populations dans un contexte de mal vivre généralisé (Inondations, cherté de la vie, chômage des jeunes, insécurité, etc) et d’accaparement des réserves foncières communales de la part des partisans du régime en place ;

Les animateurs des partis et mouvements politiques ci-après ( *BES DU NIAKK, TAXAWU SENEGAL, PDS, PASTEF, PUR, PCS-JENGOU et UN AUTRE AVENIR* ) ont décidé, après plusieurs semaines de rencontre et d’échanges, de s’unir dans un cadre politique unitaire dont le nom sera dévoilé dans les jours à venir afin de reprendre le pouvoir local en 2022.

Considérant que nous partons du postulat selon lequel une seule entité politique ou citoyenne ne peut plus gagner à elle seule une élection.

DONC ce n’est que dans l’unité, la Coalition et la synergie des forces que l’opposition pourrait triompher. L’expérience des élections locales de 2014 est toujours fraîche dans nos mémoires.

En définitive, à travers ce point de presse, nous informons l’opinion nationale et locale qu’à *YEUMBEUL NORD* *, un Grand Pôle de l’opposition* est né et il est ouvert à tous CEUX qui se réclameent de l’opposition.

Le pôle compatit à la souffrance des familles victimes des Inondations et lance un appel à la population Nord Yeumbaloise pour une inscription massive sur la liste électorale.

Merci de votre attention

Yeumbeul Nord, le 01 Sept 2021