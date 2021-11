Yeumbeul Sud: Amadou HOTT et Djiby DIAW mettent la réflexion pour un « YEUMBEUL BOU BESS »

En prélude des élections locales, les forces vives de Yeumbeul Sud ont décidé de se regrouper autour d’un seul bloc pour pouvoir réussir leurs objectifs, gagner la mairie de la commune. Mais au-delà de l’aspect politique, l’intérêt et l’engagement pour sa localité intéresse un autre leader Politique (Djiby Diaw) qui a par ailleurs décider de soutenir le candidat à la mairie Amadou Hott , par ailleurs ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération et le candidat de la coalition Benno Book Yakaar dans son programme » YEUMBEUL BOU BESS » pour amener cette localité vers l’émergence. Au-delà de la politique , deux fils de banlieue décident de se lancer dans la reconstruction de leur localité . Il s’agit du candidat à la maire de Yeumbeul Sud Amadou HOTT et le Leader Djiby DIAW qui ont enfin de décidé de mettre ensemble une réflexion sur des actions de mobilisation et la recherche de solutions au premier rang des priorités pour amener cette localité vers des lendemains meilleurs a travers un nouveau programme intitulé Yeumbeul Bou Bess ».

Cette cohésion est le résultat combiné et ressourcé de plusieurs études et analyses axées sur les atouts, les enjeux, les facteurs émergents et les difficultés de Yeumbeul Sud axé sur la réflexion, l’expertise et la maîtrise des secteurs clés (capital humain, gouvernance locale, gestion, financement et développement). En s’inspirant du concept « Réfléchir pour agir » ces deux leaders évoluent dans une dynamique ascendante visant à vaincre les goulets d’étranglement par la prise en charge des aspirations des populations de Yeumbeul Sud.

Dans les missions qu’ils se sont fixées , ils vont mettre en place des comités d’accompagnement , de mentorat, de conseiller, d’assistance et aussi de financement tout en privilégiant le social, l’entreprenariat, l’autonomisation, et l’indépendance économique des différentes couches sociales particulièrement les jeunes et les femmes. Il faut reconnaître que la Coalition Benno de Yeumbeul Sud dispose d’un capital humain capable de relever les défis et de mettre notre commune sur la rampe du développement inclusif et ces deux acteurs majeurs s’engage à mobiliser les forces vives de Yeumbeul Sud pour bâtir un nouveau présent et notre devenir commun. Dès lors pour réussir ce pari , il y a lieu de faire une mobilisation populaire, maintenir le contact direct en instaurant des échanges inter – actif et les visites de proximité pour enfin toucher les populations. A cet effet, ils ont initié le « Nemekku Tour » à la base pour tenir en compte les doléances des masses populaires. Avec cette dynamique Amadou Hott et le Leader Djiby Diaw cherchent à fédérer les forces vives pour aller à la quête des solutions. Solution sociale, entrepreneuriale, financière, économique pour l’émergence du développement endogène et inclusif de Yeumbeul Sud. Retenons qu’il y a d’autres forces vives qui s’engagent dans ce combat dont Modou Mbene Diop qui a été récemment nommé ambassadeur itinérant à la présidence de la république, les coordonnateur Cheikh Tidiane Gadio et Ibrahima Faye.