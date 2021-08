Yeumbeul Sud: Bara Gaye dresse le “Tapis” à un opposant

Après des rumeurs sur le ralliement de Oumar Sow, responsable à Apr à Yeumbeul Sud vers le leader du PDS, par ailleurs maire de ladite commune; les choses semblent être claires maintenant En sa qualité de premier magistrat de la commune de Yeumbeul Sud, Bara Gaye dit être prêt à affronter dans les urnes son adversaire politique Oumar Sow.

En effet depuis quelques temps, ce responsable de Benno Book Yakaar n’est même pas électeur dans cette commune car ce dernier votait jusque là à Libreville au Gabon mais devrait faire un transfère à Yeumbeul Sud pour pouvoir briguer la mairie.

En tout cas Bara Gaye vient de lui faciliter la tache “Je viens de donner à un frère et adversaire politique de l’Apr, M. Oumar Sow, le quitus de m’affronter légalement dans les urnes, en lui octroyant un certificat de résidence autorisant ainsi son transfert de vote de Libreville (Gabon) à Yeumbeul Sud”, a assuré Bara Gaye dans une note.

Il poursuit : “J’adore la realpolitik, celle qui se fait dans les règles de l’art. Car elle est avant tout une affaire de courage et de gentleman. A mon humble avis, le mécanisme du filtre appartient au seul peuple souverain, mais à personne d’autre, sous peine d’illégitimité. La démocratie n’accepte pas de demi-mesure. On est démocratique où on ne l’est pas.”

Ainsi les dés sont jetés pour les locales de 2022, en attendant un autre suspens attend les Yeumbeulois, c’est le cas du ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération qui ne serait pas aussi un votant de cette commune et devrait lui aussi passé par son concurrent direct.