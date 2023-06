Yewwi donne rendez-vous le 25 juin pour libérer Ousmane Sonko

La coalition Yewwi Askan Wi est plus que jamais déterminée à mener le combat pour la levée du blocus autour du domicile du leader de Pastef. Face à la presse, ce vendredi, Déthié Fall et Cie ont annoncé une mobilisation le 25 juin chez Ousmane Sonko pour le libérer. «La coalition Yewwi Askan Wi a décidé à l’unanimité de rendre visite au président Ousmane Sonko et de le libérer de ce blocus incompréhensible injustifié, le dimanche 25 juin à 15h», a annoncé le leader du Prp.

L’ancien parlementaire appelle les Sénégalais qui sont à la cause de la coalition Yewwi Askan Wi de se tenir debout pour la libération du maire de Ziguinchor. «Nous lançons un appel à tous ceux qui croient à la coalition Yewwi Askan Wi. Nous voulons un nombre impressionnant pour aller ensemble libérer Ousmane Sonko et enlever ce blocus», indique-t-il.