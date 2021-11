Yewwi taillade Macky

Le président Macky Sall est la cible de vives critiques pour ses propos tenus à Paris devant ses militants de la diaspora. Le chef de l’Etat a en effet évoqué «personne ne peut m’intimider», beaucoup voyant du «mépris» dans cette formule.

Sa dernière sortie à Paris en a échauffé plus d’un. Macky Sall s’est attiré une salve de critiques après ses déclarations pour lesquelles il disait ceci : «Personne ne peut m’intimider. C’était impossible avant que je ne sois chef d’Etat, à fortiori aujourd’hui que Dieu m’a mis au pouvoir. Il y a des gens qui, si vous les suivez dans leur logique, vous poussent à poser des actes regrettables».

Il a fallu quelques heures pour que son principal opposant Ousmane Sonko lui porte la réplique. Selon le leader de Pastef, la sortie de Macky Sall relève d’une posture « offensive, arrogante et méprisante… ». « Avril 2015, Kaffrine : « nous allons réduire l’opposition à sa plus simple expression »; Novembre 2021, Paris: « personne ne peut m’intimider », a d’emblée rappelé l’opposant. Il poursuit : « Cherchez l’erreur ! Ce passage d’une posture offensive, arrogante et méprisante à une attitude défensive et nerveuse en dit très long sur l’état d’esprit de notre « champion » national, qui devrait certainement intéresser les psycho-politistes». Sonko demande au peuple de ne pas relâcher la pression, mais plutôt de l’accentuer pour en finir avec ce régime de tous les maux. Nous n’en sommes plus loin.

Déthié Fall embouche la même trompette. «Nous avons entendu, avec beaucoup de dédain, les menaces on ne peut plus surprenantes du Président de la République Macky Sall qui a raté encore une fois l’occasion de s’élever au rang de la stature présidentielle». Selon le coordonnateur national de la coalition Yewwi Askan Wi, Macky Sall n’a tiré aucun enseignement de ce qui s’est passé le 10 novembre 2021 dans les rues de Dakar. Un chef d’État qui se laisse éblouir par « tous les pouvoirs qu’il a entre ses mains » jusqu’à les rappeler, est juste pitoyable», dira-t-il.

Macky Sall « doit donc savoir qu’il n’est qu’un usufruitier, un délégataire de pouvoir à travers l’expression du peuple sénégalais ». » »Qu’il comprenne que ce ne sont pas ses menaces qui nous feront reculer et qu’il est hors de question de faire une soumission ou une quelconque concession à l’usage de nos droits fondamentaux consacrés par la constitution. Soit il nous les accepte soit nous les lui arrachons », a-t-il déclaré.

« Le tigre ne crie pas sa tigritude »

Même son de cloche chez Abdoul Mbaye. « Macky Sall pavoise devant ses militants à Paris. Il y a longtemps que l’on sait qu’un tigre ne crie pas sa tigritude. Il était plus discret en mars dernier », a notifié l’ex PM. Il rembobine : « qu’il (Macky Sall) comprenne plutôt que sa vraie protection est la solution aux problèmes des Sénégalais et non en se tapant la poitrine parce que ses forces de l’ordre ont brutalement maîtrisé 100 manifestants. Qu’il se méfie de la baisse constante du pouvoir d’achat des Sénégalais et de leur appauvrissement régulier face aux scandales et pratiques illicites qui se multiplient». Selon lui, là se trouve le vrai danger de la révolte.

BA