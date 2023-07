Zahra Iyane THIAM Membre de l’APR : « Le Président Macky Sall, Homme d’État exceptionnel ».

Suite à la décision du Président Macky SALL de ne pas être candidat à la présidentielle de 2024, Zahra Iyane THIAM membre de BBY et de l’APR a réagi à ladite décision. Cette dernière se félicite de la posture du Président SALL, qui selon elle était très attendue certes, mais prouve à suffisance que le Président Macky SALL est au-delà de l’Homme politique hors pair, un Homme d’État exceptionnel.

Elle ajoute en ce sens : « Nul ne peut dire que cette décision me surprend ou ne me surprend point, parce que n’ayant pas la possibilité de déceler réellement ce qui est dans sa tête, mais ce que je peux dire, c’est que connaissant l’homme et en se basant sur ce qui nous a toujours lié, je peux dire en toute honnêteté que sa décision ne me surprend nullement.

Qui connait le Président Macky SALL, sait que c’est une personne qui tient et qui respecte la parole donnée, et cette importance qu’il accorde à la parole donnée, conditionne ses rapports avec les uns et les autres.

Dans la même dynamique l’ancien Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire indique : « Je retiens deux points importants suite au discours du chef de l’Etat. Le 1er point nous montre clairement que le Sénégal doit être au-dessus de tous, faire de la patrie avant le parti un acte de tous les jours. L’autre point a trait à la position des acteurs surtout politiques et qui veulent participer à la bonne marche de notre pays. Ces derniers doivent faire preuve d’abnégation et se consacrer au service exclusif de leurs administrés.